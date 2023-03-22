احتياطي مصر من الذهب في البنك المركزي يرتفع إلى 7.7 مليار دولار

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيات مصر من مكون الذهب، لتصل ما قيمته 7.773 مليار دولار في يناير الماضي، من 7.326 مليار دولار في ديسمبر السابق له.

وتضمن التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر فبراير 2023، تطور إجمالي وصافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وآخرها في يناير 2023، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية، 34.224 مليار دولار في يناير 2023، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وبين التقرير أن رصيد وحدات حقوق السحب الخاصة جاء 324 مليون دولار ارتفاعا من 13، في حين سجلت العملات الأجنبية في يناير 26.131 مليار دولار من 26.669 مليار دولار في ديسمبر السابق له.

كما ارتفع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات إلى 5.4 شهر في يناير 2023 من 5.3 شهر في نوفمبر 2022، وفق التقرير.

المصدر: "الوطن"