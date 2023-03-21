مصر تبدأ استخراج الذهب بعد اكتشافه في جبل بمحافظة شلاتين

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" في شلاتين بجنوب مصر.

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وأشار إلى أن موقع الذهب الجديد تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

وأوضح الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع "إيقات"، أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة مع القطاع الخاص المصري.

وأشار في بيان إلى أن شركة إيقات لمناجم الذهب تأسست بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال في منطقة الكشف، ومن ثم تم البدء في العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل.

وذكر أنه ببدء موقع "إيقات" ببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري أصبح ثالث موقع في مصر يقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، وما تحقق يضاف إلى الخطوات الهامة التي يحققها ملف التعدين.

وتوقع أن يجذب قطاع التعدين مزيدا من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لا سيما بعد بدء الإنتاج في "إيقات"، والإعلان عن نتائج مزايدة الذهب العالمية مؤخراً والتي أسفرت عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بمناطق امتياز للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

وتفقد الوزير سير عملية إنتاج الذهب بدءًا من عمليات الحفر ونقل الصخور باللواري من جبل إيقات إلى وحدة التكسير وطحنها ووضعها في الأحواض الخاصة بالاستخلاص تمهيداً لعملية الصهر واستخلاص الذهب وإنتاج السبائك وما تمت إقامته من بنية تحتية لتحقيق بدء الإنتاج من الكشف ومراحل العمل المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على خطط طموحة لزيادة مواقع الإنتاج ومواقع البحث والاستكشاف التعديني، مما يفتح الباب أمام زيادة هذا النشاط وما يحققه من عوائد اقتصادية وفرص عمل توفرها الشركات الوطنية التي تقدم الخدمات المساعدة في مجال توفير أجهزة الحفر والقياس والشحن والنقل.

وقال إن منطقة امتياز إيقات بها مناجم يتم فيها حالياً أعمال البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي والإنتاج، ويتم حالياً إنتاج سبائك مبدئية يتم دمغها من خلال مصلحة الدمغة والموازين بالعيار المناسب لنوعيتها أو دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي "9999" تمهيداً للتصدير أو استخدامه في زيادة احتياطيات مصر من الذهب بالتعاون مع البنك المركزي.

المصدر: RT