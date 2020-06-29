مصر تستعد للإعلان لأول مرة عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في "جبل إيقات"

قالت جريدة "الدستور" المصرية إن الحكومة المصرية تستعد خلال الأيام المقبلة للإعلان لأول مرة عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في منطقة "جبل إيقات".

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وأشارت الجريدة نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، سيعلن خلال أيام عن كشف تجاري ضخم للذهب بمنطقة "جبل إيقات"، التي تعد من المناطق الواعدة بالثروات الطبيعية وأهمها الذهب، لأول مرة في مصر بعد اكتشاف منجم السكري بالصحراء الشرقية.

وأضاف المصدر أن الاكتشاف الضخم يقع في الصحراء الشرقية، واكتشفته شركة "شلاتين" وفق أحدث الأنظمة المستخدمة في الاكتشافات التعدينية بصحراء مصر الشرقية ومناطق جنوب الصعيد.

وأوضح المصدر، أن الكشف التجاري الذي سيتم بدء العمل به خلال الأشهر القليلة القادمة تبلغ احتياطاته المؤكدة نحو مليون أوقية ذهب، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن الكشف الجديد سيتم إنشاء شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة صاحبة حق الاكتشاف التابعة لشركة "شلاتين "وذلك لإدارة الكشف.

وتمتلك الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر 35% من أسهم شركة "شلاتين"، 34% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، و24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات التعدينية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في 15 مارس الماضي، عن طرح أكبر مزايدة عالمية، هي الأولى من نوعها لعام 2002، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بإجمالي 320 قطاعًا، على مساحة تبلغ نحو 56 ألف كم مربع في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وذلك بنظام "الإتاوة والضرائب".

المصدر: الدستور