خبير مصرفي أمريكي محذرا: الفدرالي الأمريكي يكذب

انتقد المدير التنفيذي السابق لبنك "ليمان براذرز" الأمريكي لورانس ماكدونالد أداء مجلس الاحتياطي الفدرالي، وقال إن رئيس المجلس جيروم باول يكذب بشأن حالة البنوك في الولايات الأمريكية.

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وأشار الخبير المصرفي ماكدونالد إلى أن "جيروم باول لا يعرف ما يفعله في إطار سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها المنظم الأمريكي".

وقال ماكدونالد: "كأنهم يدخنون في كوخ معبأ بالديناميت، قبل عشرة أيام أخبرنا باول في الكابيتول هيل (مقر المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة) أن النظام المصرفي سليم. إما أنه يكذب أو لا يفهم ما يفعله".

ووفقا لتوقعات ماكدونالد، الذي عمل في "ليمان براذرز" أثناء الأزمة المالية لعام 2008 وكان مسؤولا عن إدارة الديون والتداول في الأوراق المالية القابلة للتحويل، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في البيئة الحالية.

ورجح الخبير أن يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام 2023.

ويعتبر إفلاس بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز" في العام 2008 نقطة البداية للأزمة المالية التي شهدها العالم في العام المذكور.

وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم عن قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، كما سيحدث توقعاته للاقتصاد الكلي، بعد ذلك، سيلقي رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول كلمة في مؤتمر صحفي.

وتنتظر الأسواق في العالم تلميحات من جيروم باول بشأن الخطط المستقبلية للجهة التنظيمية الأمريكية في ظل الأزمة المصرفية.

المصدر: نوفوستي