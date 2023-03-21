الفلبين.. شركة مقامرة تعرض 41 كازينو للبيع وتحدد الثمن

أفادت قناة CNA، بأن شركة تنظيم المقامرة الفلبينية Pagcor، تبحث إمكانية بيع جميع الكازينوهات الـ 41 التي تديرها في البلاد، لتحصيل مبلغ 1.47 مليار دولار من الإيرادات الحكومية.

وأعنت شركة Pagcor عن نيتها بيع الكازينوهات التابعة لها لأول مرة عام 2016، بهدف رفع ميزانية الدولة، إلا أنه تم تأجيل المخطط بعد عامين من الإعلان عنه.

وقال رئيس الشركة أليخاندرو تينغكو، خلال قمة ألعاب الآسيان، "ندرس بجدية إمكانية خصخصة جميع الكازينوهات التي تديرها Pagcor، وآمل أن نتمكن من تنفيذ هذا المخطط خلال فترة إدارتي للشركة حتى العام 2028".

ووفقا لشركة Pagcor، ظهرت فكرة بيع جميع الكازينوهات بالظهور مع تعافي قطاع التسلية والألعاب في البلاد من الوباء وجذب مستثمرين جدد، معظمهم من الصين،

يشار إلى أن قطاع التسلية والألعاب في الفلبين، يجذب سنويا كلا من اللاعبين والشركات الأجنبية المهتمة بإنشاء منتجعات كازينو كاملة.

المصدر: نوفوستي