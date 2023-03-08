خلاف بين بلدية أمستردام ووكالة الأدوية الأوروبية بسبب ملهى ليلي والقضية تصل للمفوضية الأوروبية

أعربت وكالة الأدوية الأوروبية EMA، عن استيائها من قرار بلدية أمستردام، إقامة مركز خاص بـ "الملاهي الليلية"، قرب مبنى مكتبها الرسمي.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية EMA، أن إقامة مركز مخل بالآداب قرب مبناها، سيعرض "بيئة العمل الآمنة التي يتمتع بها موظفو الوكالة للخطر"، وأكدت أنها لن تقبل بمجاورة الملهى الليلي لمكتبها في ستوكهولم، تحت أي ظرف.

وتقدمت وكالة الأدوية الأوروبية بشكوى للمفوضية الأوروبية بهذا الصدد، وناشدتها بالنظر الجاد في القضية.

ومن جهتها أوضحت بلدية أمستردام، أن مبنى الملهى الليلي الذي تعتزم البلدية إقامته، يبعد مسافة نصف كلم على الأقل عن مبنى وكالة الأدوية الأوروبية، وأنه لن يشكل خطرا على أمن المنطقة، كون أنشطة العاملين فيه لن تتجاوز نطاق المرافق الداخلية للمبنى، وأن المنطقة لن تشهد ممارسة مهنة "الدعارة"، كما هو الحال في "حي الأضواء الحمراء" في ستوكهولم.

وتجدر الإشارة إلى أن "حي الأضواء الحمراء" في هولندا هو حي خاص بالملاهي الليلية، ويضم مرافق الدعارة والأنشطة المخلة بالآداب العامة.

وأفادت وسائل إعلام هولندية في وقت سابق، بأن بلدية أمستردام تعتزم إغلاق المؤسسات المرتبطة بالأنشطة "الجنسية" في حي "الأضواء الحمراء"، ونقلها إلى أماكن أخرى بعيدا عن مركز المدينة التاريخي.

ونتيجة للاستياء العام الذي ساد الأوساط الهولندية جراء هذا القرار، اضطرت البلدية إلى تأجيل خططها للإعلان عن المناطق الـ 3 التي يحتمل بناء المراكز الجديدة فيها.

المصدر: نوفوستي