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الرئيس الصيني يكشف سبب اختياره لروسيا لتكون أول محطة يزورها بعد إعادة انتخابه

مال وأعمال

الرئيس الصيني يكشف سبب اختياره لروسيا لتكون أول محطة يزورها بعد إعادة انتخابه
Sputnik
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن سبب اختياره لروسيا لتكون أول دولة يزورها بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين.

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وقال الزعيم الصيني إن "ذلك يتوافق مع المنطق التاريخي: نحن أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين". وأضاف الرئيس الصيني أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذا العام.

ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من الزيارة سيتم عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين، وذلك إلى جانب مباحثات الرئيسيين الروسي والصيني.

ويعد اجتماع اليوم بين الزعيمين الروسي والصيني اللقاء الـ40 بينهما ما يدل على استراتيجية العلاقات بين روسيا والصين.

كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني اليوم نحو 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

المصدر: RT + نوفوستي

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