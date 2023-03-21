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بنك JPMorgan محذرا: الأسواق قد تشهد "لحظة مينسكي"

مال وأعمال

بنك JPMorgan محذرا: الأسواق قد تشهد
AP
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رأى مصرف JPMorgan أن تراكم الانهيارات المصرفية الأخيرة بجانب الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين حول السياسة النقدية لدى البنوك المركزية قد يتسبب بحدوث "لحظة مينسكي" في الأسواق.

وأشار ماركو كولانوفيتش رئيس استراتيجية السوق لدى المصرف الأمريكي، إلى زيادة احتمالات حدوث لحظة مينسكي في الأسواق، مبينا أنه "حتى إذا تمكن محافظو البنوك المركزية بنجاح من احتواء العدوى، فإن شروط الائتمان يبدو أنها ستتشدد بسرعة أكبر بسبب الضغوطات من المنظمين والأسواق".

وأضاف: "بدأت التصدعات في أساسيات الائتمان في أمريكا في الظهور، كما أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية سيكون لها تأثير ملموس على السياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل".

ولحظة مينسكي هي انهيار مفاجئ وكبير لقيم الأصول بما يمثل نهاية مرحلة نمو دورة في أسواق الائتمان أو النشاط التجاري.

المصدر: CNBC

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