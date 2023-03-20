ارتفاع أسعار أهم السلع الغذائية في مصر بشكل غير مسبوق

شهدت المحال التجارية بالأسواق المصرية، ارتفاعا في أسعار المعكرونة والأرز، بالتزامن مع زيادة تكاليف الإنتاج مع ارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.

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وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الأرز سجلت ارتفاعا في الأسواق المصرية، مع زيادة أسعار عدد من السلع الاستراتيجية بعد زيادة تكاليف الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار الأرز ارتفعت في المحال التجارية، ليتراوح سعر الكيلو بين 26 جنيها وحتى 30 جنيها، بعد زيادة سعر الطن لمستوى يتراوح بين 26 ألفا وحتى 30 ألفا.

وتابع المنوفي أن متوسط أسعار طن المعكرونة، يبلغ 20 ألف جنيه، ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 20 جنيها للكيلو الواحد، مشيرا إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية في معارض أهلا رمضان المتاحة بجميع المدن والمحافظات لا تزال بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30%.

ويبحث الكثير من المواطنين، عن تفاصيل السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان، مع اقتراب حلول الشهر المبارك، وسعي المواطنين نحو تخزين السلع الغذائية الاستراتيجية.

المصدر: القاهرة 24