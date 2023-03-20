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أسعار النفط تتراجع وتسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2021

مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع وتسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2021
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر 2021.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.80% إلى 64.87 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.85% إلى 71.20 دولار للبرميل، وقبل ذلك تراجعت العقود الآجلة للخام دون مستوى 71 دولارا للبرميل.

أسعار النفط تتراجع وتسجل أدنى مستوى منذ نهاية 2021

ويأتي انخفاض أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام، وتتخوف الأسواق من حدوث الركود بسبب المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العالمي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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