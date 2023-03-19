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قفزة قوية للسعودية في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم

مال وأعمال

قفزة قوية للسعودية في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم
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صعدت المملكة العربية السعودية 6 درجات في ترتيب أكبر الدول المصدرة في العالم لعام 2022.

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وفقا لإحصاءات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات الهيئات الإحصائية الوطنية، حافظت الصين (3.6 تريليون دولار) والولايات المتحدة (2.1 تريليون دولار) وألمانيا (1.7 تريليون دولار) كأكبر ثلاث مصدرين في العالم العام الماضي.

وارتفعت هولندا، التي صدرت منتجات بقيمة 760.6 مليار دولار للأسواق العالمية، من المركز الخامس إلى الرابع، لتحل بذلك محل اليابان، التي بلغ إجمالي شحناتها 747.6 مليار دولار.

وظلت كوريا الجنوبية في المركز السادس، حيث صدرت سلع بقيمة 683.6 مليار دولار، وتقدمت إيطاليا (657.2 مليار) وفرنسا (626.7) وكندا (599) نقطة واحدة إلى السابع والثامن والتاسع على التوالي، بفضل سقوط هونغ كونغ من المركز السابع إلى المركز الحادي عشر.

وقفزت السعودية 6 درجات إلى المركز التاسع عشر، والنرويج ارتفعت 5 مراحل إلى المركز الـ28 بدلا من الـ33 ، بالمقابل هبطت سويسرا من المركز الـ21 لأكبر المصدرين في العالم، كما تراجعت ايرلندا من المركز الـ31.

المصدر: سبوتنيك

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