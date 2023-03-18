إنفوغرافيك جديد لتصدير الحبوب الأوكرانية منذ بداية سريان مفعول صفقة الحبوب

نشرت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت، إنفوغرافيكا جديدا يظهر صورة شاملة ومفصلة لنقل الحبوب الأوكرانية وفق صفقة الحبوب الذي تم توقيعها في يوليو الماضي.

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وذكرت الوكالة أنه ينتهي اليوم سريان مفعول هذه الصفقة، مشيرة إلى أن روسيا وافقت – اعتمادا على نتائج المشاورات بين الأمم المتحدة والوفد الروسي - على تمديد الصفقة، لكن هذه المرة لمدة 60 يوما بدلا من 120 يوما، وذلك بسبب عدم تنفيذ عدد من المطالب الروسية بما فيها رفع العقوبات عن مصرف "روس سيلخوز بنك" ومصنعي الأسمدة الروس".

وكالة "تاس"

ويظهر الإنفوجرافيك أن أوكرانيا قامت منذ بداية سريان مفعول صفقة الحبوب في يوليو الماضي بتصدير 24,31 مليون طن من الحبوب. وتم نقل 9,61 مليون طن منها إلى البلدان الغربية بما فيها إسبانيا (4,19 مليون طن) وإيطاليا (1,77 مليون طن) وهولندا (1,53 مليون طن) والبرتغال (0,58 مليون طن). أما الدول الآسيوية فتلقت إجماليا 7,51 مليون طن من الحبوب، بما فيها الصين (5,23 مليون طن) وبنغلاديش (0,66 مليون طن)، فيما حصلت منطقة الشرق الأوسط إجماليا على 4,1 مليون طن، بما فيها تركيا (2,69 مليون طن) وإسرائيل (0,68 مليون طن). أما بلدان شمال إفريقيا فحصلت إجماليا على 2,14 مليون طن، وبلدان إفريقيا الاستوائية فتلقت على 0,59 مليون طن، وبلدان شرق أوروبا – على 0,36 مليون طن.

المصدر: سبوتنيك