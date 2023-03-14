الخارجية الروسية تفصح عن سبب تمديد صفقة الحبوب 60 يوما بدلا من 120

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا قررت تمديد صفقة الحبوب 60 يوما فقط بسبب عدم إحراز تقدم في الشق المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال فيرشينين للصحفيين: "كما تعلمون، كان هناك تمديد للجزء الأوكراني من الحزمة الواحدة لمدة 120 يوما أخرى. لكننا نرى أنه لا توجد تغييرات، ونرى أنه لا توجد نتائج. في هذه الحالة، لا يمكننا مواصلة العمل، كما لو أن كل شيء يسير بسلاسة، دون أعطال ودون تشوهات في تنفيذ تلك الاتفاقات المتفق عليها بشكل متبادل والتي تم توقيعها في إسطنبول".

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وشدد على أن هذه الفترة، في رأي موسكو، كافية لإحراز تقدم، ليس بالأقوال، بل بالأفعال، في تنفيذ البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة.

المصدر: RT