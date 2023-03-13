مصر تطلق حملات دعائية وتتجه للروس لدعم أهم قطاعاتها

أكد الخبير السياحي المصري بيتر هاني أن الوفود السياحية لمصر، تعتبر من أهم الوفود ومن أقوى الركائز.

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وأشار في تصريحات لـRT تعليقا على إطلاق مصر حملة دعائية كبرى لجذب المزيد من السياح من روسيا، إلى أن الوفود الروسية تعتبر من أقوى الركائز السياحية المصرية وداعما كبيرا جدا للسياحة المصرية فالسوق الروسي هو سوق كبير ويشغل نصيبا قويا من الأشغال في مدن كثيرة مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وتابع: "اعتمدنا عليها في أزمنة كثيرة جدا، وكان تقريبا السوق الروسي هو السوق الذي له نصيب الأسد في الاشغالات في هذه المدن مرسى علم، الغردقة، شرم الشيخ، فهذا السوق قوي جدا وكبير ويدل على ترابط العلاقات المصرية الروسية الكبيرة التي كانت من قديم الأزمنة".

وأضاف الخبير السياحي المصري أن روسيا من البلاد التي كانت دائما تجدها بجوار مصر، ولا ننكر الدعم الكبير الذي قدمته روسيا في السياحة المصرية بفتح أبوابها أو رعاياها في السفر إلى مصر.

ونوه بأنه خلال الأوقات الماضية ومن سنة 2021 تم إطلاق حملات مختلفة في الخليج وفي روسيا لدعم الانتشار أكثر وأكثر، وهذا لإدراكنا أهمية هذه الأسواق، وهذه الحملات سوف تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الخاصة بهذه الأسواق وستكون هناك شركة كبيرة مسؤولة عن هذه الحملات وننتظر المزيد من السوق الروسي والمزيد من السوق الخليجي.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية جديدة للسياحة في مصر تشمل دول الخليج وروسيا.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في بيان له منذ قليل، أن هذه الحملة الترويجية المتكاملة تستهدف الأسواق السياحية الرئيسية لمصر مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي وروسيا، وكذلك بولندا والتشيك وفرنسا وإسبانيا.

كما ستخاطب الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسة، والأسواق جديدة، وستعمل على إبراز التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كافة الأذواق والفئات من السائحين وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل.

وأضاف القاضي، أن الفيلم الترويجي للحملة يُلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History وهو دعوة للسائحين للاستمتاع بكل المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم