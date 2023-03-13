التوتر ينتشر بعد إفلاس "سيليكون فالي".. البورصات الأوروبية في المنطقة الحمراء

تراجعت الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط تركيز المستثمرين والمتعاملين في الأسواق على تداعيات أزمة بنك "إس في بي" وخطورتها على القطاع المصرفي.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 1.50% إلى 7631.51 نقطة.

فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.88% إلى 15138 نقطة، كذلك تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.79% عند 7091 نقطة.

وقال خبراء، إن "التوتر ينتشر في الأسواق على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية لطمأنة الأسواق وضمان استقرار القطاع المصرفي في الولايات المتحدة".

بدوره أشار المحلل ألكسندر نازاروف إلى وجود بنوك أخرى في منطقة الخطر، وقال في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "ظهرت قوائم البنوك على الإنترنت التي قد تواجه نفس مشكلات SVB. الذعر يتزايد".

وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وفي ظل ذلك تدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتبارا من 13 مارس الجاري السماح لجميع موديعي "سيليكون فالي" بالوصول إلى مدخراتهم.

المصدر: RT