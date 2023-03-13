ترامب يتنبأ بـ "كساد كبير" في الولايات المتحدة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقف على أعتاب "كساد كبير" بسبب سياسات الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن.

جاء ذلك وفق ما كتبه ترامب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به Truth Social، حيث كتب: "استنادا لما يحدث لاقتصادنا، سيصبح جو بايدن هو هربرت هوفر (الرئيس الأمريكي من عام 1929 إلى عام 1933 – المحرر) في العصر الحديث. سيكون لدينا كساد كبير، أقوى بكثير من ذلك الذي حدث عام 1929. لإثبات كلماتي، فقد بدأت البنوك بالفعل في الانهيار".

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وكانت الجهات المنظمة قد أغلقت بنك Silicon Valley، 10 مارس، وهو ما يعد أكبر فشل لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008. وقد تبين أن انهيار هذا البنك مرتبط بزيادة معدل الخصم لنظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية لعدد من المؤسسات المالية. إضافة إلى ذلك، وبعد 3 أيام، أغلقت السلطات بنك Signature الضخم بسبب مخاطر نظامية.

المصدر: نوفوستي