"أسوشيتد برس": بايدن سيفرض قيودا على استثمار النفط والغاز في ألاسكا والمتجمد الشمالي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أمس الأحد نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم فرض قيود على تطوير واستثمار حقول النفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي وألاسكا.

ووفقا لهذه المصادر، ستشمل القيود على حفر آبار النفط والغاز، 1.2 مليون هكتار من المحيط المتجمد الشمالي. وسيتم كذلك منع البحث عن هذه الحقول في بقية مناطق المحيط التي تعتبر ضمن المياه الإقليمية للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيحظر بايدن استثمار وتطوير حقول النفط والغاز في ولاية ألاسكا على مساحة 5.3 مليون هكتار.

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وتؤكد الوكالة أن الإعلان عن هذه القيود قد يأتي مساء يوم 12 مارس بالتوقيت المحلي (13 مارس صباحا بتوقيت موسكو).

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه القيود في 13 مارس بالتوقيت المحلي.

في 10 مارس، ذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر، أن كبار مستشاري بايدن وافقوا على مشروع يسمح لشركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية بحفر آبار للنفط في المناطق الشمالية الغربية من ألاسكا. بموجب الخطة، سيسمح للشركة بالتنقيب في ثلاثة مواقع في حقل ويلو. وسيسمح مثل هذا القرار بإنتاج حوالي 600 مليون برميل من النفط في غضون 30 عاما، لكنه سيؤدي إلى إطلاق حوالي 280 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يتعارض مع سياسة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، التي كانت إحدى النقاط الرئيسية في برنامج بايدن الانتخابي.

المصدر: تاس