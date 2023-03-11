"وول ستريت جورنال": السعودية تبرم صفقة كبرى لطائرات بعشرات مليارات الدولارات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية ستبرم اليوم الأحد صفقة بقيمة 35 مليار دولار لشراء طائرات "بوينغ" تجارية لصالح شركة طيران حكومية جديدة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية على وشك إبرام صفقة مع شركة بوينغ لشراء طائرات تجارية لشركة طيران جديدة مملوكة للدولة".

وحسب "وول ستريت جورنال"، من الممكن الإعلان عن هذه الصفقة في وقت مبكر من اليوم الأحد.

يشار إلى أن شركة "إيرباص" تقدمت أيضا بعروضها لمناقصة الشراء، ولذلك من المحتمل أن يتغير مجرى الاتفاق ولو في لحظاته الأخيرة، بحسب الصحيفة.

المصدر: نوفوستي