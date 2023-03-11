إيلون ماسك يعتزم شراء مصرف "وادي السيليكون" المفلس

لم يستبعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إمكانية شراء مصرف "وادي السيليكون" المفلس.

وكتب ماسك على "تويتر": "أنا منفتح على هذه الفكرة"، وذلك في معرض رد على تعليق أحد المستخدمين الذي اقترح على ماسك شراء المصرف وتحويله إلى بنك إلكتروني.

وفي وقت سابق انتشر خبر إغلاق البنك المعروف SVB في كاليفورنيا.

يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حذرت من أن تؤدي مشكلة التخلف عن السداد إلى كارثة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT