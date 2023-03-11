 
مباشر

إيلون ماسك يعتزم شراء مصرف "وادي السيليكون" المفلس

مال وأعمال

إيلون ماسك يعتزم شراء مصرف
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwpz

لم يستبعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إمكانية شراء مصرف "وادي السيليكون" المفلس.

وكتب ماسك على "تويتر": "أنا منفتح على هذه الفكرة"، وذلك في معرض رد على تعليق أحد المستخدمين الذي اقترح على ماسك شراء المصرف وتحويله إلى بنك إلكتروني.

وفي وقت سابق انتشر خبر إغلاق البنك المعروف SVB في كاليفورنيا.

يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حذرت من أن تؤدي مشكلة التخلف عن السداد إلى كارثة في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا