أسعار النفط تواصل الانخفاض

واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الجمعة وجاء ذلك في ظل استمرار الأسواق في تقييم مخاطر تشديد السياسة النقدية تزامنا مع تعافي الطلب على الخام في الصين.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 75.13 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.56% إلى 81.13 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أغلقت أسعار الذهب الأسود على تراجع، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2% عند 75.72 دولار للبرميل وخام "برنت" بنسبة 1.3% عند 81.59 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ