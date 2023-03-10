أسعار النفط تواصل الانخفاض
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwcs
واصلت أسعار النفط انخفاضها في تعاملات اليوم الجمعة وجاء ذلك في ظل استمرار الأسواق في تقييم مخاطر تشديد السياسة النقدية تزامنا مع تعافي الطلب على الخام في الصين.
وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 75.13 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.56% إلى 81.13 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أغلقت أسعار الذهب الأسود على تراجع، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2% عند 75.72 دولار للبرميل وخام "برنت" بنسبة 1.3% عند 81.59 دولار للبرميل.
المصدر: RT + بلومبرغ