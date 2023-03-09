مصر تستقبل أكبر شحنة قمح روسي من نوعها منذ عام 1986

استقبل ميناء دمياط في مصر للمرة الثانية خلال هذا العام سفينة SABAEK، محملة بأكبر شحنة من نوعها من القمح الروسي منذ عام 1986.

واستقبل الميناء السفينة التي تعتبر أكبر سفينة ترسو على أرصفة الميناء منذ افتتاحه، عام 1986م، والتي يبلغ طولها 250م، وبعرض 44م، وغاطس 14م، وترفع علم بنما، قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي (100 ألف طن)، من القمح، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحه.

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط ، أن نجاح الميناء في استقبال تلك الشحنة العملاقة من القمح يأتي نتاجاً للمزايا التنافسية و المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ و البنية التحتية القوية و صوامع الحبوب و الغلال الموجودة بالميناء بسعة إجمالية ( 220 ألف طن ) التي يتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية ، كما يعد إستقباله لتلك السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها ، يأتي نتاجا لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة تعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران وأرصفة الميناء بالتزامن مع إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة إلى جانب دخول وحدات جديدة للخدمة ضمن أسطول الخدمات البحرية التابعة للميناء.

المصدر: RT