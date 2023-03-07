مصر تصدر بيانا حول وارداتها من القمح الروسي بعد إعلان موسكو إحباط مخطط أمريكي تجاه القاهرة

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن واردات مصر من الحبوب الروسية تصدرت قائمة واردات مصر من روسيا خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وبلغت قيمة واردات الحبوب من روسيا نحو 334 مليون و318 ألف دولار، بينما كانت نحو 194 مليون و390 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 139 مليون و928 ألف دولار.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من روسيا بلغت نحو 428 مليون و48 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 391 مليون و577 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 36 مليون و471 ألف دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت إن إجمالي الواردات المصرية من القمح ارتفع مؤخرا لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 444 مليون و556 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 248 مليون و319 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 196 مليون و237 ألف دولار.

وكانت بيانات الجهاز قد أوضحت أن الواردات المصرية من القمح شهدت تراجع فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بشهر يوليو من عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 56 مليونا و225 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت نحو 88 مليونا و413 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمة نحو 32 مليونا و188 ألف دولار.

وجاء بيان الجهاز، بعدما تحدثت السفارة الروسية لدى القاهرة أن الأمريكيين والأوروبيين فشلوا في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي، موضحة أن الإمدادات يمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "لن يحقق الغرب أهدافه. على سبيل المثال، فشل الأمريكيون والأوروبيون في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي. ورغم كل العوائق التي خلقها الغرب، بل على العكس، فقد نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023. في الوقت عندما يتم إرسال الحبوب الأوكرانية بشكل أساسي إلى أوروبا لدفع ثمن الأسلحة المنقولة من هناك إلى نظام كييف لمواصلة الحرب تساعد روسيا أصدقاءها المصريين".

المصدر: RT