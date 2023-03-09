مفوضة الطاقة الأوروبية: "لنضع الوهم جانبا حول سهولة عام التدفئة القادم"

دعت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لعدم "التوهم" بأن عام الطاقة الجديد بالاتحاد الأوروبي سيكون سهلا، لكنها أشارت إلى أن الوضع في عام التدفئة الجديد سيكون أفضل من العام الراهن.

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وقالت لنواب لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان الأوروبي: "بالنسبة لموسم التدفئة القادم فنحن في وضع جيد.. لكن لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام بأن كل شيء سيكون سهلا فالعام سيكون صعبا ولا يزال الشك قائما. لذلك سأدعو البلدان (الأوروبية) إلى تمديد التخفيض الطوعي للطلب على الطاقة بنسبة 15% حتى العام المقبل".

وأشارت مفوضة الطاقة الأوروبية إلى أن مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة الآن بنسبة 57%، أي أكثر من ضعف مستوى العام الماضي.

وقبل أيام، أشارت بيانات لرابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا إلى أن نسبة الغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض انخفضت إلى أقل من 60%.

وقالت الرابطة إنه في نهاية يوم 3 مارس الجاري بلغ الحجم الإجمالي للغاز في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد حوالي 65 مليار متر مكعب.

المصدر: نوفوستي