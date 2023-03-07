الجزائر.. 44 مليون دولار قيمة صادرات البلاد من المنتجات الأصيلة نحو 56 دولة

كشف وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن صادرات الجزائر من المنتجات الأصيلة سجلت 44 مليون دولار خلال 11 شهرا من سنة 2022، باتجاه 56 دولة مختلفة.

وجاء تصريح وزير التجارة الجزائري، خلال مشاركته في فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير المنتجات الأصيلة.

وأكد وزير التجارة، أنه "تم إحصاء أزيد من 60 منتوجا فلاحيا أصيلا قابل للتوسيم بالجزائر".

وأوضح رزيق أن "هذه المنتجات تنوعت بين المنتجات الفلاحية مثل الخروب، والكمأ، والتين والتين المجفف، ومنتجات الألبان والأجبان، والتوابل والمخللات".

بالإضافة إلى "المنتجات الغذائية الأخرى التي تتميز بها كل منطقة كالحلويات والمنتجات التقليدية وكذا العسل الطبيعي والزيوت الأساسية والطبية، وصناعة الفخار والحلي والملابس التقليدية".

وكشف رزيق، أن "الخروب يمثل أكبر منتج أصيل مصدر بـما قيمته 31.7 مليون دولار، متبوع بالدبس معجون التمر بـمليوني دولار، والكمأ بـ 1 مليون دولار، وبعض المنتجات الأخرى كالتوابل بـ 91 ألف دولار، والعسل الطبيعي بـ2500 دولار".

وأكد أن تنظيم هذا الحدث الاقتصادي يأتي في ظل توجه المستهلك الجزائري وزيادة وعيه نحو الطلب على منتجات طبيعية خالية من الإضافات والمواد الكيميائية، مؤكدا أهمية تثمين أكبر قدر من المنتجات المحلية الأصيلة والحفاظ على مواصفاتها الطبيعية وخصائصها الغذائية.

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المصدر: صحيفة أوراس