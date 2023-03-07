مصر تنشئ مصنعا ضخما لثروة كبيرة تحدث عنها السيسي

كشف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية شريف الجبالي، عن توقيع 12 اتفاقية لإقامة 9 مشروعات صناعية تكاملية.

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وأوضح أن هذه المشروعات ستتم بالتعاون مع الإمارات والأردن في جميع القطاعات، بقيمة 2 مليار دولار خلال المرحلة الأولى.

وقال خلال تصريحات تلفزيوينة إن معظم هذه المشروعات على الأراضي المصرية، ويقع على رأسها إنشاء مصنع لإنتاج رماد الصودا في مصر، بالتعاون مع شركة دبي للاستثمار بقيمة استثمارات تبلغ 500 مليون دولار.

وأكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع، نظرا لأن المادة الخام داخل مصر، لافتا إلى استيراد مصر هذه المادة بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، موضحا أن "رماد الصودا"، مادة أساسية تستعمل في صناعة الزجاج والمنظفات وعدد من الصناعات الأخرى.

كما لفت إلى إنشاء مصنع سيلكون، وآخر لأعلاف الدواجن داخل مصر، في إطار التعاون المصري الإماراتي.

وتحدث الرئيس المصري خلال أواخر العام الماضي خلال 59 يوما، عن "الصودا آش"، ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع خلال الفترة الحالية، وقال: بنعمل مصنع يوفر 700 ألف طن إنتاج مصري من "الصودا آش".

وأعلن الرئيس السيسي، آنذاك أنه تم الانتهاء منذ فترة من تصنيع كربونات الصوديوم المعروفة باسم "صودا آش"، مؤكدا أنه تحدث عن الصودا أش منذ 5 سنوات وقال: “مبقاش عندنا وقت نفقده أكتر من كدة في الدراسات.

"الصودا آش" هو كربونات الصوديوم، وهو مركب كيميائي له الصيغة Na2CO3، ويدعى أيضا بالاسم الشائع رماد الصودا أو صودا الغسيل، يتواجد بالشكل العادي على شكل بودرة بيضاء، محاليله في الماء قلوية، ويمكن أن يوجد طبيعيا كمعدن أو صناعيا ويتم ذلك حالياً من خلال عملية سولفاي.

يتم الحصول على "الصودا آش"، أو كربونات الصوديوم من عصارة الرماد والماء، ويتم جمعها عن طريق تبخير المياه الموجودة استخدامات كربونات الصوديوم "صودا آش".

المصدر: الشروق