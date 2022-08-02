السيسي يطلع على سير إنشاء أكبر مصنع من نوعه في العالم

اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مستجدات إنشاء مصر أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة.

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واجتمع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، حيث تناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

وعرض وزير قطاع الأعمال مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان، خاصةً القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.

كما تم عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس.

واطلع الرئيس المصري على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثاً من القطن المصري العالمي، والتى تسوقها الشركة المصرية للاقطان "ايجيبشن كوتون".

المصدر: RT