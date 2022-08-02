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مصر.. صور بالأقمار الصناعة تكشف عن أكبر مصنع من نوعه في العالم

مال وأعمال

مصر.. صور بالأقمار الصناعة تكشف عن أكبر مصنع من نوعه في العالم
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كشفت صور بالأقمار الصناعة عن إنشاء مصر أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بمحافظة الغربية بتكلفة إنشائية 780 مليون جنيه "بخلاف نصف مليار يورو تكلفة الماكينات".

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ومن المقرر أن تورد الماكينات شركة ريتر السويسرية، حيث يعد المصنع ضمن خطة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج المصرية، ويأتي تزامنا مع إطلاق براند مصري لتسويق منتجات شركة غزل المحلة عالميا ومحليا يحمل اسم ربة الغزل والنسيج المصرية القديمة نيت.

وأكد محافظ الغربية طارق رحمي أن المصنع مقام على مساحة 62 ألفا و 500 متر، والذي سوف يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من المصنع قريبا بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه قام أيضا بتفقد أعمال التطوير التي تشهدها مصانع الشركة، ومنها مصنع غزل 4 والذي يتم إحلاله وتجديده وتحديثه بأحدث الماكينات السويسرية والإيطالية ليستقبل 71 ألفا و500 مردن بمعدل إنتاج 12 طن في اليوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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