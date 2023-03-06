وزارة الصناعة الجزائرية تمنح أولى الاعتمادات النهائية لاستيراد 3 علامات من السيارات الجديدة

صرح وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، يوم الاثنين، أنه تم منح أولى الاعتمادات النهائية لوكلاء استيراد السيارات الجديدة وما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين.

وأوضح خلال المنح الأولي لآجال استيراد السيارات، بمناسبة الاعلان الرسمي عن منح أول اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-288 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، بعد منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط.

وأكد زغدار، أن قطاع الصناعة قام بتسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية، من أجل احترام الاجال التي تضمنتها التعليمات المسداة من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أن يكون الوكلاء المعتمدون في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.

وجاء تسليم الاعتمادات ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونا، بحيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في آجالها.

وتم منح ثلاث آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاثة الأوائل وهم وكيل العلامة الإيطالية "FIAT" لشركة فيات الجزائر، ووكيل علامة "JAC" الصينية لشركة "EMIN AUTO"، ووكيل العلامة الألمانية "OPEL" لشركة حليل للتجارة والصناعة.

وقد تم تسجيل 8 طلبات، على مستوى المنصة الرقمية، للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات، منها طلب واحد خاص بالمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، والتي ستتم معالجتها بنفس الإجراءات التنظيمية، وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه، في انتظار إيداع طلبات أخرى من طرف أولئك الذين تحصلوا على الرخص المسبقة.

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المصدر: النهار الجزائرية