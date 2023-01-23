الجزائر تعلن عن موعد تسويق سيارات فيات الإيطالية

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الاتفاقيات الموجودة بين الجزائر و إيطاليا مهمة وكشف عن موعد تسويق سيارات فيات الإيطالية بالجزائر.

وذكر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: "بالنسبة لإيطاليا ما يهمها هو الغاز بالأخص، والجزائر تعتبر ممولها الأساسي، ونتمنى أن نجعل من إيطاليا محطة لتوزيع الطاقة في أوروبا أو الكهرباء أو الغاز، وعندما نقول الغاز ليس فقط الغاز الطبيعي وكذلك الهيدروجين والأمونياك.. إلخ".

وأضاف تبون: "بالنسبة للجزائر، لدينا تجربة كبيرة في استهلاك الصناعة الإيطالية، والجزائريون يستثمرون في هذه الصناعة".

وأشار تبون: "اليوم أغلب الصناعات الغذائية الموجودة في الجزائر تقريبا إيطالية، وبالنسبة كذلك للميكانيك والتركيب في انتظار التصنيع، ولدينا شركة فيات التي انطلقت في فتح ورشاتها وقريبا جدا في شهر مارس، يبدأ تصنيع السيارات وتسويق فيات الكهربائية وغيرها".

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المصدر: النهار الجزائرية