بريطانيا.. معدل التضخم في السوبر ماركت يسجل أعلى مستوياته

سجل التضخم في أسعار السلع في كافة السوبر ماركت في بريطانيا مستوى قياسيا جديدا في شهر فبراير الحالي، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 17٪ منذ بداية العام.

وأفاد مزود البيانات Kantar بأن تضخم أسعار البقالة ارتفع إلى 17.1٪ في الأسابيع الأربعة حتى 19 فبراير. هذا يعني أن الأسر تواجه إنفاق 811 جنيها إسترلينيا إضافيا على فواتير السوبر ماركت السنوية، ما لم يغيروا عادات التسوق لديهم.

وهذا هو أعلى مستوى لتضخم البقالة سجله Kantar على الإطلاق، ويظهر أن الضغوط على المتسوقين للمواد الغذائية تزداد هذا العام. محذرا من أن واحدا من بين كل أربعة متسوقين يعاني ماليا.

يذكر أنه منذ أيام، فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب "تحديات التوريد" الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.

المصدر: "الغارديان"