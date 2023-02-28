الليرة اللبنانية تهوي بشكل كبير

واصلت الليرة اللبنانية انهيارها الكبير، حيث لامس سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد الـ87 ألف ليرة لبنانية، في افتتاح تداولات اليوم الثلاثاء.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، أن سعر صرف الدولار سجل 86600 ليرة للبيع و86200 ليرة للشراء.

وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية في أقل من 24 ساعة.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت في أواخر نوفمبر من العام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

المصدر: RT