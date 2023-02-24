مصر تتلقى طلبات عاجلة لتصدير البطاطا والبصل إلى سوريا وتركيا

أعلن مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، سيد عباس، أن المصدرين المصريين تلقوا طلبات من سوريا وتركيا لتصدير بعض المحاصيل للبلدين مثل البطاطا والبصل.

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وأكد عباس، في تصريحات تلفزيونية، أنه بفعل الزالزال المدمر الأخير، تحتاج سوريا وتركيا العديد من المحاصيل المهمة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد طلبات تصدير أعلى من المعدل المعتاد، مؤكدا أن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية مثل البطاطا، والبصل، والموالح بكل أنواعها، لاسيما أن تصدير الموالح يتربع على عرش قائمة التصدير.

ولفت إلى ارتفاع معدل التصدير خلال الموسم الحالي لأعلى رقم في تاريخه، موضحا أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك اهتمام من القادة في مصر بملف الزراعة والأمن الغذائي، وتم توسيع الرقعة الزراعية، مما ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي والاتجاه إلى التصدير في عدد كبير من المحاصيل.

وكان الحجر الزراعي المصري أصدر منشورًا بشأن تحديث اشتراطات تصدير البصل الطازج Allium cepa إلى سوريا، وذلك من خلال مستند للحجر الزراعي، حصل القاهرة 24، على نسخة منه.

وأفاد المستند: ورد إلينا من الجمهورية العربية السورية بخصوص تحديث اشتراطات الصحة النباتية السورية لتصدير البصل الطازج، ويجب أن يتم فحص الشحنة فحصًا حجريا ظاهريا دقيقا والتأكد من خلوه من الآفات والتربة والبقايا النباتية.

المصدر : القاهرة 24