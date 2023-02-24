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مصر توجه رسالة لمواطنيها المتواجدين في تركيا

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مصر توجه رسالة لمواطنيها المتواجدين في تركيا
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وجهت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي، رسالة للمصريين المتواجدين في تركيا والمتضررين من الزلازل التي حدثت هناك.

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وأضافت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أولويات الوزارة الاهتمام بالمصريين في الخارج ليست متغيرة وتقوم على عدد من المحاور"، لافتة: "الشباب المصريون بالخارج بمثابة سفراء للوزارة وهذا ما شاهدناه في أزمة زلزال تركيا".

وأشارت إلى: "توفير الخدمات وتسهيل تواصل المصرين بالخارج مع أسرهم في أي مشكلة ضمن أولويات وزارة الهجرة".

وأوضحت السفيرة: "نحن الآن في مرحلة إعداد الأوراق الرسمية للمصريين المتضررين من زلزال تركيا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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