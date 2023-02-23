مصر تبحث مع شركة نرويجية تصدير الكهرباء إلى أوروبا

بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع شركة "سكاتك" النرويجية عرضا لتصدير مصر الكهرباء إلي أوروبا.

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وأكد مدبولي أنه يوجد تعاون كبير وبنّاء بين الحكومة المصرية والشركة النرويجية، مضيفا: "نعول كثيرا بمزيد من الطموح على تعاون أوسع وكذا تحقيق المزيد من المصالح المشتركة".

وفي غضون ذلك، تطرقت الشركة لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيرييه بيلسكوج: "نتطلع إلى تصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا، ولدينا مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع مع الحكومة المصرية في هذا الصدد".

ووصف المشروع بأنه مهم للغاية فيما يتعلق بخطط بناء منشآت لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع وتأمين موارد الطاقة للقارة الأوروبية، من الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم كذلك خطط التحول الأخضر في القارة.

وأضاف: نُخطط لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة لأوروبا بقدرات نحو 3 جيجاوات، متعهدا بمضاعفة استثمارات الشركة في الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، أكد بيلسكوج أن "سكاتك" تتلقى كلَ الدعم من الحكومة النرويجية فيما يتعلق بخططها لتصدير الكهرباء من مصر إلى أوروبا.

المصدر: جريدة المال