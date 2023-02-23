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مصر تجمع 6 مليارات دولار خلال ساعات

مال وأعمال

مصر تجمع 6 مليارات دولار خلال ساعات
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نجحت مصر خلال ساعات بعد طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في جمع 6 مليارات دولار.

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مصر تستعد لإصدار أول الصكوك الدولارية

وكانت قد طرحت مصر صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار بينما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وأكد الخبراء على أهمية إصدار الصكوك لتغطية الفجوة في الطلب على النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن وصول سعر العائد على الصكوك إلى 11% جاء نتيجة زيادة سعر الفائدة على الدولار، وخفض التصنيف الائتماني لمصر.

فيما كشف محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى لإصدار جديد من الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية في مصر خلال العام المالي الحالي.

وأعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أمس الأربعاء، عن نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار

المصدر: وسائل اعلام مصرية

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