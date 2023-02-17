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مصر تستعد لإصدار أول الصكوك الدولارية

مال وأعمال

مصر تستعد لإصدار أول الصكوك الدولارية
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أظهرت وثيقة اليوم الجمعة أن مصر اختارت بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.

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وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي. وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين اعتبارا من يوم الجمعة حسبما أشارت الوثيقة.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وتعقد مصر مكالمات مع المستثمرين العالميين وسلسلة من المكالمات مع مستثمري الدخل الثابت بدءاً من اليوم الجمعة، وفق ما كشفه شخصان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لسرية المعلومات. وقد أضافا أنَ الدولة قد تطرح صكوكا دولارية بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تنتهي الجولات الترويجية يوم الاثنين، وستتخذ مصر قرار الطرح وفقا لظروف السوق. ولدى الدولة ديون قائمة بنحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل.

المصدر: وكالات

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