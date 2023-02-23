رئيس مجلس الوزراء المصري يلفت النظر إلى ملف "حياة أو موت" بالنسبة للدولة

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن ملف الزيادة السكانية، ملف "حياة أو موت" بالنسبة للدولة، ومن الضروري أن يكون هناك وعي بترشيد تلك الزيادة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "الدولة لديها استراتيجية تنمية الأسرة وسيتم الإعلان عن برنامج مالي، سيخصص لسيدات مصر اللي هتلتزم من سيدات مصر بأن تكون لديها طفلين على الأكثر هيكون لها حافز مالي تحصل عليه عندما تصل لسن معين".

وقال مدبولي: نحن كدولة لدينا استراتيجية أهم حاجة فيها ما سيتم الإعلان عنه قريبا من برنامج مالي موجه لسيدات مصر.. اللي هيلتزم من سيدات مصر الفترة القادمة بأن يكون لديها طفلين على الأكثر سيكون لها مخصص مالي كحافز ورقم مالي عندما تصل إلى سن معين بحيث يكون جزء من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها قريبا جدا على رأسها الجانب الصحي أو الطبي الذي يضمن مساعدة الأسر المصرية على تنظيم الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن الحكومة ناقشت اليوم سبل التوسع في مشروعات تحلية البحار على الرغم من التكلفة المرتفعة جدا لتلك النوعية من المشروعات، لافتا ألى أنه لا يوجد بدائل أخرى لتوفير مياه تستخدم في زيادة الرقعة الزراعية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية