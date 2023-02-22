تباطؤ التضخم في روسيا إلى 11.36% على أساس سنوي

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تباطؤ التضخم في البلاد على أساس سنوي، حيث بلغ 11.36% في 20 فبراير، مقابل 11.61%، في الأسبوع السابق.

ووفق مراجعة أجرتها الوزارة "حول الوضع الحالي للأسعار"، تباطأ التضخم في الأسبوع الممتد من 14 فبراير إلى 20 فبراير 2023، إلى 0.06%، وعلى أساس سنوي إلى 11.36%.

وكانت المساهمة الرئيسية في تباطؤ التضخم خلال الأسبوع الذي جرى تقييمه، "تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية إلى 0.11%، بعد أن كانت 0.35% الأسبوع السابق، والتباطؤ في نمو أسعار الفواكه والخضروات، واستئناف انخفاض أسعار المنتجات الأخرى.

كما تم تقييد التضخم، على خلفية انخفاض الأسعار في القطاع غير الغذائي (-0.12%، بعد انخفاضه بنسبة 0.05% الأسبوع السابق)، وفي قطاع الخدمات بلغ معدل التضخم 0.32%، فيما استمرت أسعار الرحلات الجوية الداخلية في الارتفاع.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن يصل التضخم هذا العام، إلى 5.5%، وفي أبريل القادم، تخطط الوزارة إلى تقديم بيانات بتوقعات محدثة للعام الحالي والسنوات اللاحقة، إلى الحكومة.

وفي الوقت نفسه، أبقى بنك روسيا، الذي حدث توقعاته متوسطة الأجل في أوائل فبراير، على تقديرات التضخم لعام 2023، عند مستوى 5-7%.

المصدر: نوفوستي