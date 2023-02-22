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مركز التصدير الروسي يكشف عن أولى نتائج مشاركة الشركات الروسية في معرض "غولفود 2023"

مال وأعمال

مركز التصدير الروسي يكشف عن أولى نتائج مشاركة الشركات الروسية في معرض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشار مركز التصدير الروسي إلى أن اجتماعات المصدرين الروس المشاركين في معرض "غولفود 2023" بدبي أظهر آفاقا لتصدير منتجات غذائية وزراعية من روسيا بقيمة 20 مليون دولار.

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وأشار المركز الروسي إلى أن مفاوضات عقدت مع مجموعة المايا (Almaya Group)، أكبر سلسلة سوبر ماركت في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن مركز التصدير الروسي عن مشاركة نحو 75 شركة روسية تحت مظلة العلامة التجارية "صنع في روسيا" في معرض الغذاء العالمي "غولفود 2023".

وينعقد معرض الخليج الثامن والعشرين للأغذية والمشروبات والطهي "غولفود 2023" في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وستكون هذه المشاركة هي الأكبر في تاريخ مشاركة الشركات الروسية في معرض "غلفود" في الجناح الجماعي صنع في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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