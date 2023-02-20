افتتاح معرض الخليج للأغذية 2023 في دبي بمشاركة واسعة لعلامة "صنع في روسيا"

أعلن مركز التصدير الروسي اليوم الاثنين، عن مشاركة نحو 75 شركة روسية تحت مظلة العلامة التجارية "صنع في روسيا" في معرض الغذاء العالمي "غولفود 2023" الذي افتتح فعالياته اليوم.

وجاء في بيان لمركز التصدير الروسي، أنه "في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023، سيقام معرض الخليج الثامن والعشرون للأغذية والمشروبات والطهي "غلفود 2023" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 75 شركة روسية بالجناح الجماعي "صنع في روسيا".

وقالت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي في هذا الصدد "روسيا تعد واحدة من أكبر مصدري المواد الزراعية والمنتجات الغذائية، من الحبوب إلى الشوكولاتة. وتحظى بشهرة واسعة بالفعل، في أسواق الشرق الأوسط، وتشارك شركاتنا في أحد أكبر المعارض، "غلفود" في دبي منذ عدة سنوات. هذه المرة سوف نقدم أكبر معرض صنع في روسيا، حيث يتزايد الاهتمام بالمنتجات كل عام. يبيع المصدرون الروس بالفعل بعض السلع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن الإمكانات لم تترجم بعد بشكل كامل".

وسيتمكن الزوار هذا العام بحسب البيان، من التعرف على المنتجات والمشروبات تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا" في المعرض من خلال الجناح الروسي الذي تزيد مساحته عن 1000 متر مربع. بمشاركة تقليدية من كبار منتجي الحبوب والزبدة واللحوم والحليب والمشروبات.

وستكون هذه المشاركة هي الأكبر في تاريخ مشاركة الشركات الروسية في معرض "غلفود" في الجناح الجماعي صنع في روسيا.

ويعتبر معرض الخليج للأغذية من أكبر معارض الطعام والضيافة في دبي، وهو أحد المعارض التجارية الرائدة في مجال الأغذية في العالم، حيث يستقطب أصحاب الاختصاص في المأكولات والمشروبات من جميع أنحاء العالم.

المصدر: سبوتنيك