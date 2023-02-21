مصر: لا نستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي كامل للقمح

أعلن رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ عبد السلام الجبلي، أن مصر لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح.

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وقال النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن مصر تستهلك 20 مليون طن من القمح سنويا، بينما الإنتاج المحلي نحو 10 ملايين طن، ويتم استيراد نحو 10 ملايين طن.

وأضاف الجبلي، في تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار العالمية تضاعفت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في الفترة الماضية، ومن ثم بدأت وزارة الزراعة في تحريك الأسعار المحلية للتناسب مع العالمية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إلى أن التحديات التي نواجهها في هذا الملف بأن نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 50%، وما نطلبه من وزارة الزراعة هو رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، فلا نستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي كامل للقمح لأن ذلك يعني زراعة كل أراضي مصر بالقمح وهذا أمر من الناحية الفنية لا يمكن تحقيقه.

وأوضح النائب عبد السلام الجبلي، أن ما يمكن فعله الفترة المقبلة هي زيادة المساحات بحيث تقلل الفجوة ما بين السعرين، وتحريك الأسعار بين المنتجين الزراعيين، وهذا ما اتخذته الدولة العام الماضي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إلى أن سعر التوريد كان 1000 جنيه للأردب والرئيس السيسي وجهة بتحسين أكثر للأسعار لتحسين عملية الإنتاج وتقليل الفاقد ومن ثم السعر المعلن هو 1250 جنيهًا.

المصدر: القاهرة 24