بوتين يعلن إنشاء صندوق لدعم قدامى المحاربين وأسر الضحايا

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن إنشاء صندوق حكومي خاص تتمثل مهمته في مساعدة قدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة وأسر الضحايا في المواجهة مع أوكرانيا.

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وأشار الرئيس بوتين، في خطابه للجمعية الفيدرالية اليوم الثلاثاء، إلى أن الصندوق سيوفر مجموعة كاملة من أدوات الدعم لهذه الفئات من المواطنين: المساعدة النفسية والطبية والمساعدة في التوظيف وإطلاق أعمالهم الخاصة وتنظيم الرعاية المنزلية طويلة الأجل وغيرها.

ووجهة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق، وشدد على أن تشكيل الصندوق لا يرفع المسؤولية عن مختلف مؤسسات الدولة في تقديم الدعم للمحاربين القدامى وأسر الضحايا.

وعن قطاع العمل بشكل عام، أكد بوتين، أن الحكومة والسلطات تمكنت من حماية المواطنين والحفاط على أماكن العمل، وتقديم الدعم المالي لقطاع الأعمال، حيث تم تقديم إجراءات بقيمة تريليون روبل (أموالا ليست مطبوعة دون غطاء) في مارس الماضي.

ولفت إلى أن البطالة في روسيا تراجعت في الوقت الراهن إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 3.7%.

كما اقترح بوتين تقديم برنامج الدعم الاجتماعي "مخصصات الأمومة" للأسر في المناطق الروسية الجديدة، وتحديدا للأسر التي ولد فيها أطفال منذ العام 2007.

المصدر: RT