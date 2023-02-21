بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك خلافا للعملة الروسية التي تراجعت أمام العملتين الأمريكية والأوروبية.

وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.62% إلى 2197.60 نقطة.

فيما صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.26% إلى 923.88 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، زاد سعر صرف الدولار بواقع 54 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.04 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 41 كوبيكا إلى 80.03 روبل.

المصدر: RT