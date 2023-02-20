من معرض الدفاع "آيدكس" بأبو ظبي.. نائب رئيس الوزراء الروسي يكشف عن آفاق التعاون مع الإمارات

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف عن آفاق التعاون الواعدة بين روسيا والإمارات، واصفا العلاقات مع أبو ظبي بالاستراتيجية والدافئة.

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وقال مانتوروف في حديث لـRT على هامش مشاركته في معرض الدفاع "آيدكس"، إن روسيا توسع تعاونها مع الإمارات في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون العسكري التقني.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف إلى أن روسيا تشارك بشكل دوري في معرض الدفاع "آيدكس" ومشاركة هذا العام لا تعتبر استثناء، وتشارك روسيا في الحدث بجناح خاص.

وتوقع مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة الروسية، أن تلقى المعدات والأسلحة الروسية رواجا، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء التقليديين والجدد.

ويترأس مانتوروف الوفد الروسي الذي يشارك في الإمارات بمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023"، وتستمر فعاليات الحدثين حتى 24 فبراير الجاري.

وأفاد مانتوروف بأن الجناح الروسي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التي تدير صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، تعرض نماذج جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة عشر عاما الماضية كان تصدير الأسلحة الروسية إلى دول الشرق الأوسط مستقرا إلى حد ما على الرغم من القيود الغربية.

وقال المسؤول الروسي: "تظل دول هذه المنطقة (الخليج) شركاء موثوقين لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وهذا التعاون له آفاق جيدة".

وانطلقت اليوم في أبو ظبي فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدفاع البحري "نافدكس 2023"، وتستمر فعاليات الحدث حتى 24 فبراير الجاري.

ويعد معرض الدفاع الدولي "آيدكس" أحد أهم المعارض على مستوى العالم، وأكبرها على مستوى المنطقة، كما ينتظر أن تكون نسخة 2023 من معرض "آيدكس" الأكثر تميزا في تاريخ المعرض احتفاء بمرور 30 عاما على انطلاقه.

المصدر: RT