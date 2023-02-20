التجارة بين روسيا والإمارات تبلغ مستوى قياسيا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في العام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث نما بنسبة 68% إلى 9 مليارات دولار.

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وقال مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة الروسي: "الشراكة بين بلدينا آخذة في الازدياد، وهذا الاتجاه الإيجابي ينعكس في البيانات التجارية بين روسيا والإمارات، وبحسب بياناتنا، فقد زادت التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 بنسبة 68% وبلغت 9 مليارات دولار. هو مستوى قياسي في تاريخ العلاقات بين بلدينا".

وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات من روسيا إلى الإمارات ارتفع بنسبة 71% إلى 8.5 مليار دولار، والاستيراد بنسبة 6% إلى 500 مليون دولار. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن دولة الإمارات حافظت على الصدارة بين دول العالم العربي من حيث التجارة مع روسيا.

المصدر: برايم