"روس أوبورون إكسبورت": دول الخليج مهتمة بإنتاج أسلحة مشتركة مع روسيا

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف بأن دول الخليج مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال الإنتاج المشترك للأسلحة.

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جاء ذلك في تصريح لميخييف لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، على هامش معرض الأسلحة IDEX-2023 المقام في أبو ظبي، حيث تابع أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تحافظ على تعاون مثمر مع جميع دول الخليج تقريبا، وقال: "نناقش مع الشركاء مشاريع للتعاون في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية لجميع فروع القوات المسلحة"، وأشار بشكل خاص إلى اهتمام دول المنطقة بـ "الشراكة الصناعية مع الشركات الروسية".

كما أفاد رئيس "روس أوبورون إكسبورت" بأن المروحيات الروسية والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي وكذلك الأسلحة الصغيرة "معروفة جيدا في المنطقة"، والعمل النشط جار كذلك في مجال الأسلحة المدنية وتكنولوجيا السيارات.

وفي حديثه عن عينات محددة من الأسلحة الروسية التي تبدي الدول الأجنبية اهتماما بها اليوم، ذكر ميخييف نسخة التصدير من مقاتلة الجيل الخامس SU-57E. وأكد انه "بالنظر إلى أن هذه الطائرة منتج عالي التقنية ينتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس، فإن المفاوضات بشأن تسليم نسختها التصديرية تجري بشكل تدريجي".

المصدر: نوفوستي