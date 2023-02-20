الصين تطلق مشروعات بمليارات الدولارات في مصر وتوفر فرص عمل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق مشروعات صينية بمليارات الدولارات في مصر.

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وناقش اجتماع بين هيئة قناة السويس ومجموعة من رجال الأعمال الصينين، أحد المشروعات الصينية التي تعمل في منطقة تيدا التابعة لهيئة قناة السويس على استقطابها، ومن ثم اتباع الإجراءات في الموافقة عليها، متضمنة مشروعات لصناعات الريش لوحدات معدات توليد الطاقة بالرياح وكذلك صناعات الستيل والجدران الساترية وغيرها.

وأعلنت المنطقة خلال الفترة المقبلة بدء تشغيل أكبر مصنع صيني لصناعات الأجهزة الكهربائية المستخدمة في أكثر من 70 دولة حول العالم ليتم تصديرها للأسواق الخارجية من المنطقة الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع بعض المشروعات الصينية المستهدف إقامتها والتي ترتكز على بعض المفاوضات الجارية مع شركة تيدا- مصر لقطاعات صناعية متنوعة في مواد البناء الحديثة وغيرها التي تقام مشروعاتها لأول مرة في مصر بإجمالي استثمارات مستهدفة 5 مليار دولار أمريكي، وتوفير فرص عمل ما لايقل عن 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين.

المصدر: RT