مصر ترفع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أنها عدلت الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول.

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وأضافت في منشور على موقعها الإلكتروني أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاءها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري، حيث تم فرض رسوم على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25% من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة لتصبح 15% اعتبارا من الأول من أبريل.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، كشف عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير 2023.

وجاء بالقرار:

1) تعدل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المشتقات البترولية المحملة [الفئة (2L) بجدول رسوم العبور] العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين لتصبح 25% من رسوم العبور العادية.

2) تعدل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المشتقات البترولية الفارغة [الفئة (2B) بجدول رسوم العبور] العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين لتصبح 15% من رسوم العبور العادية.

المصدر: RT