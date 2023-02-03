أحدث سفينة في العالم تعبر قناة السويس (صور)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACME" أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق.

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وعبرت السفينة ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كلا من الربان محمد الحوت كبير مرشدين أول والربان جلال شبكة كبير مرشدين، للصعود على سفينة الحاويات "EVER ACME" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وتعد السفينة "EVER ACME" والتي ترفع علم سنغافورة الشقيقة الأحدث لسفن الجيل الجديد "A TYPE" التابعة للخط الملاحي "EVER GREEN"، وتعد هي السفينة الحادية عشرة ضمن السلسة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس 2021، يبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها مايزيد عن 24 ألف حاوية.

وأكد الفريق ربيع أن العبور الناجح والمتوالي لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي يثبت بما لايدع مجالا للشك جاهزية قناة السويس واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات الكبيرة حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالمياً.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في رفع التصنيف العالمي للقناة وعززت من قدرة القناة على مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة لتكون حجر الأساس لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي والتي يتم استكمالها الآن بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع الهام بنسبة 28%،

وشدد رئيس الهيئة على أن الطفرة التي شهدتها مشروعات التطوير بالقناة خلال السنوات القليلة الماضية ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية مواردها.

وأضاف الفريق ربيع أن استراتيجية التطوير بالهيئة تتكامل مع جهودها المتواصلة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية وترسانات بناء السفن بما يتيح تبادل الدراسات والخبرات والرد على استفساراتهم بشأن مواصفات قناة السويس ملاحيًّا ومستجدات مشروعات التطوير بالقناة للتأكد من ملائمة مواصفات الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة للعبور بالقناة باعتبارها مساراً ملاحياً رئيسياً للتجارة العالمية.

من جانبه، أعرب الكابتن CHENG SHAN REN ربان السفينة عن سعادته بتجربة العبور لقناة السويس والتي يتصادف أنها المرة الأولى له خلال مشواره المهني كما أنها العبور الأول للسفينة العملاقة التي يشرف بقيادتها، كما وجه الشكر لهيئة قناة السويس لما تقدمه من خدمات ملاحية متميزة لتسهيل العبور الآمن للسفن عبر الممر الملاحي الأهم لربط أوروبا وآسيا.

المصدر: RT