قناة السويس تكشف لـRT تفاصيل تعطل سفينة الغاز

كشف المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، جورج صفوت، تفاصيل تعطل سفينة الغاز "جريس إيميليا" في مجرى قناة السويس.

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وأوضح صفوت في تصريحات لـRT أن ما حدث ليس حادث جنوح، ولكنه تعطل في دفة السفينة، حيث أن الجنوح أمر مختلف تماما.

وتابع: "دفة السفينة توقفت عن العمل، وتم ركن السفينة على جانب القناة وتمكنت الهيئة من السيطرة على الموقف".

وأشار إلى أن حركة الملاحة في القناة كانت تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر دقيقة واحدة نتيجة هذا العطل، وتم استقبال 68 سفينة من الشمال والجنوب، حيث أنه من الشائع أن تتعرض السفن للأعطال في أي مجرى ملاحي في العالم وهذا أمر شائع جدا".

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد أعلن في وقت سابق أن ما تردد من أنباء عن جنوح السفينة في المجرى الملاحي عار من الصحة، مؤكدا أن السفينة حدث بها عطل فى التوجيه وأنه تم التعامل معها وتركت على جانب القناة، نافيا تعطل الملاحة في القناة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم